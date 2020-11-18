Ани Лорак слилась в страстном поцелуе с возлюбленным

Певица Ани Лорак и ее бойфренд, саунд-продюсер Егор Глеб активно проводят время вместе. На странице Глеба в соцсетях появилось фото, где они с Каролиной страстно целуются на фоне морских пейзажей. Подписано фото инициалами пары — Егор и Каролина.

Напомним, Ани Лорак летом 2019 года впервые открыто призналась в романтических отношениях с Егором, когда опубликовала совместное фото в Instagram. Позднее Лорак примерила платье невесты, а на фото из отпуска «засветила» колечко на безымянном пальце. С тех пор амурные фото на странице у Лорак появляются редко — их в основном публикует Егор и сопровождает сердечком.

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