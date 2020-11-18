«Я был готов к агрессии»: откровенные признания ведущего «Холостячки»

Одним из самых успешных романтических реалити осени стал проект «Холостячка» (СТБ). Это первый сезон шоу, в котором мужчины-участники сражаются за сердце главной героини. Ею стала популярная актриса, победительница третьего сезона «Танців з зірками» Ксения Мишина. Ведущий романтического реалити и пост-шоу «Как выйти замуж» — Григорий Решетник. Именно он уже десять сезонов подряд помогает с выбором главным героям «Холостяка». В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Григорий рассказал, какие отношения у него сложились с Ксенией Мишиной, нашел ли общий язык с участниками проекта. Он также поделился эмоциями накануне рождения в семье третьего ребенка.

«Мужчины не менее эмоциональны, чем представительницы прекрасного пола»

— Григорий, что больше всего вас удивило в этом реалити?

— Насколько активно участники включились в борьбу за сердце первой украинской Холостячки Ксении Мишиной! Мне, как и, наверное, многим телезрителям, казалось, что мужчины будут вести себя более сдержанно, рассудительно и прагматично в проявлении своих чувств, нежели девушки. Ведь мы стараемся контролировать себя и свои эмоции. Но когда начали снимать «Холостячку», я каждый день убеждался в том, что это стереотип, мужчины не менее эмоциональны, чем представительницы прекрасного пола. Они так же открываются чувствам и влюбляются. Более того, помимо борьбы за сердце Ксении, многим участникам приходилось бороться с самими собой. А это, поверьте, непросто.

Григорий Решетник

— К тому же они сражались за сердце одной из самых красивых украинских актрис!

— Ксюша талантливая, успешная, красивая женщина. Настоящий лидер! Мне приятно, что она интересовалась моим мнением, прислушивалась к советам. Как в «Холостяке», так и здесь, я был для участников и главной героини другом, психологом. Мы до сих пор поддерживаем друг друга, списываемся в соцсетях перед выпусками. А во время встреч шутим, смеемся и вспоминаем проект. А вспомнить есть что! Я искренне желаю Ксении Мишиной огромной любви и прекрасных отношений со своим избранником.

Григорий Решетник и Ксения Мишина

— Признаюсь, иногда создается впечатление, что некоторые герои пришли больше себя рекламировать.

— Особенно так казалось на первой вечеринке. Удачно презентовать себя — естественное желание человека. Но это правда, что с каждой встречей с Ксенией у мужчин появлялись чувства. Они признавались мне, что сами не ожидали, настолько в проекте все оказалось по-настоящему и реально. Не устану повторять, что в реалити нет ни сценариев, ни вторых дублей. Просто, увидев Ксению, узнав ее лучше, мужчины оказались обезоружены. Их мысли были направлены лишь на то, как понравиться главной героине. И вот здесь начались настоящие эмоции.

«Бывали моменты, когда участники проявляли агрессию»

— Мужчины обращались к вам за советами?

— Постоянно! Я приходил к участникам в дом, давал советы как в кадре, так и за ним. Не зря называю себя не только ведущим, но и играющим тренером (улыбается). Моя роль намного объемнее, чем просто доносить текст зрителям. И я ценю, что у меня сложились прекрасные отношения не только с Ксюшей, но и с участниками. Возможно, нескромно прозвучит, но они называют меня примером. Очень приятно, что моя модель поведения, образ жизни и семья вдохновляют кого-то.

— Некоторые из участников проявили агрессию. Вы были к этому готовы?

— Признаться честно, да. Я моделировал разные ситуации. И еще до старта проекта понимал, что поведение мужчин будет отличаться от поведения девушек. Не удивительно, ведь в нас кипит адреналин, а эмоции похожи на вспышку. Если девушки могут долго обсуждать ситуацию, возможно, на что-то обижаться, то у мужчин реакция не заставит себя долго ждать. Бывали моменты, когда участники проявляли агрессию. Но конфликт удавалось быстро исчерпать. Мужчины чаще всего не накапливают негатив, а выплескивают его сразу. Ну и все участники прекрасно знали, что наш проект о романтике и чувствах. Если происходили неприятные ситуации, мы с парнями садились и обсуждали случившееся. В мужском коллективе это нормально.

Участники проекта "Холостячка"

— И все же, где чувствуете себя комфортнее — в «Холостяке» или «Холостячке»?

— Знаете, оба эти проекта, как мои дети, которых я люблю. Как их можно сравнивать? В реалити чувствую себя как рыба в воде. Без ложной скромности скажу, что мне там абсолютно комфортно. Конечно, в «Холостяке» у меня больше опыта, все-таки 10 сезонов за плечами. Более тонко понимаю то, что может произойти. В «Холостячке» же все по-новому. Я готовился к этому проекту, изучал мужскую психологию. Женскую уже освоил.

— И в чем же отличие стратегии завоевания женского сердца?

— Девушки более открыты в проявлении своих чувств. Мужчины тоже смелые, но они готовы выжидать. Для них ведь тоже очень неприятно услышать слово «нет». Для начала они хотят поймать хоть какой-то взгляд, намек, симпатию в свою сторону, чтобы заявить о чувствах. Мужчине слишком сложно выдавить признание, ведь нас этому не учат. Зачастую держим переживания в себе. Несмотря на то, что инициатива за нами, мы завоеватели, поверьте, нас переполняют переживания и боязнь отказа.

— Возникали форс-мажоры во время съемок?

— Случались поломки техники, автомобилей, погода не всегда была на нашей стороне, но это мелочи. К счастью, особых форс-мажоров не возникло. Возможно, потому, что и так год выдался форс-мажорным. Повезло, что съемки выпали на летнее время. Снимали в разных уголках Украины. В этом тоже есть свой плюс — в очередной раз убеждаешься, какая у нас красивая страна.

— Вы ведь снимали в условиях карантина.

— Можно сказать, что карантин не отразился на съемках. Мы с командой строго придерживались мер безопасности. Все сотрудники носили маски, сохраняли социальную дистанцию, насколько это было возможно, проходили температурный скрининг. И все это под контролем административно-продюсерской группы. А на площадке обязательно присутствовал врач. И в результате нашему процессу ничто не помешало.

«Сыновья рады, что у них появится еще один братик»

— Как вы с семьей пережили время полной изоляции в начале весны?

— Это был сложный период, как и у всех. В нашей семье двое активных мальчишек — Ванечка и Димочка. Для детей усидеть на одном месте — то еще испытание! Конечно же, им хотелось драйва, но мы ответственно подошли к изоляции. Я только выскакивал в магазин за продуктами. С одной стороны, соблюдать изоляцию было непросто, но с другой — дети полностью завладели нашим вниманием и мы проводили все время вместе. Я старался успокаивать и подбадривать домашних. Когда не знаешь, что будет дальше, ответственность за родных усиливается. Не следует падать духом. И нам это удалось. К тому же на карантине мы узнали прекрасную новость: у нас будет еще один малыш.

— Третий мальчик. Не мечтали о девочке?

— Почему мечтали? Продолжаем мечтать. Мы с Кристиной ждали ребенка, которого пошлют небеса. И очень рады, что семья пополнится еще одним парнем. У нас уже своя мини-футбольная команда. Кристинка, кстати, очень хотела еще одного мальчика. Жене нравится, когда ее окружают мужчины, да еще такие, как мы. А девочка остается в мечтах. Как говорится, на все воля Божья. Мы очень ждем будущего ребеночка, уже на финишной прямой. Сыновья рады, что у них появится еще один братик. Мальчишки готовят новому члену семьи какие-то подарки и сюрпризы, помогают устанавливать колыбельку, учатся надевать памперсы. На глазах взрослеет наш Димуля, который до недавнего времени был младшим, а теперь станет средним ребенком в семье. Готовим его к тому, что он теперь тоже помощник и будет заботиться о брате, как это делает Ваня.

Григорий Решетник с семьей

— Сыновья смотрят «Холостячку»?

— Они ярые поклонники «Холостяка», «Холостячки» и Ксении Мишиной. Каждый вечер спрашивают, когда же выйдет новый выпуск. Во время просмотра даже забывают о мультиках! Мальчики представляют себя на месте участников. В общем, проект уже стал частью нашей жизни.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самых ярких моментах четвертого выпуска реалити «Холостячка».



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