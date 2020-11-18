Возлюбленный Лободы подвел под статью человека Навального

Творчество Тилля Линдеманна (группа Rammstein) может обернуться судимостью для российского активиста, координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова. В интервью Deutsche Welle 32-летний активист рассказал, что сейчас под следствием и обвинен в распространении порнографии. Поводом стал загруженный шесть лет назад на страницу в соцсети клип Pussy группы Rammstein. Боровиков уточнил, что более полугода назад сам и удалил клип со страницы, но следователи этот факт упорно не желают признавать.

«Мне группа Rammstein очень нравится, я ее слушаю еще с детства. Никак не мог подумать, что у меня будут из-за нее такие проблемы. Клипы у них провокативные, но не думаю, что за это нужно угрожать людям тюрьмой», — считает Боровиков.

По словам активиста, заявление в полицию было подано от имени одного из бывших волонтеров штаба: «Пишет, что получил моральную травму от просмотра клипа. Мол, видео же могут увидеть дети! Сами понимаете, что это бред».

Боровиков сообщил, что на сегодня против него собрали два тома уголовного дела, но материалы экспертизы не выдерживают никакой критики: «Например, провели сексологическую экспертизу… Меня поразило, что сексологи утверждают, что клип не имеет никакой культурологической ценности. Странно, что они это оценивают».

Боровикову грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. «Наши юристы считают, что ситуация у меня довольно плачевная. Понятно, что дело политическое и высосано из пальца… Но чтобы посадить меня в тюрьму на реальный срок, у них есть все козыри», — подытожил активист.

Напомним, провокационный клип Pussy с откровенными сценами группа Rammstein выпустила еще в 2009 году. С тех пор у музыкантов были и другие клипы, которые многие сочли «творчеством на грани дозволенного».

А фронтмен группы Тилль Линдеманн после поездки в Москву жаловался на оболгавших его путинских пропагандистов.

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