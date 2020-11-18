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Шоу-бизнес

Что Роман Виктюк рассказывал «ФАКТАМ» об Украине и Евромайдане

16:19 18 ноября 2020
Роман Виктюк

Ушедший из жизни 17 ноября возрасте 84 лет театральный режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк зимой 2014 года, в разгар трагических событий на Майдане, приезжал в Украину из Москвы с гастролями своего театра. В то время российские артисты отказывались от поездок в Украину, но известный режиссер, львовянин, никогда не скрывавший своего критического отношения к властям, был непреклонен. «Вся моя труппа понимала, что, несмотря на Майдан, должна быть в Украине, — говорил Виктюк. — Выходить на сцену разных театров, донося до зрителей, что мы их бесконечно любим». По его словам, это был их крошечный вклад в борьбу украинского народа за свои права.

В интервью «ФАКТАМ» Роман Виктюк рассказал: «Мы единственный московский театр, который во время противостояния в Украине нельзя было испугать или заставить прекратить общение с публикой. Мы на это категорически не пошли. Как нас ни запугивали, ни звонили сотню раз из Москвы».

По словам режиссера, в Москве артистов, поехавших на гастроли в Украину, называли слепыми котятами: «Посмотрите по телевизору, что происходит в Украине! Вы в опасности, возвращайтесь!» Но Виктюк всем отвечал: «Брехня».

Режиссер также рассказывал, что бывал на Майдане, причем шел в самые людные места: «Был убежден, что меня никто не узнает, но ребята бросались навстречу и умоляли лишь об одном: „Не зрадьте нас!“ Боже, какие у них были лица! Фантастические».

Роман Виктюк стал свидетелем «невероятного действа» — разрушения памятника Ленину на Бессарабке. «Я стал в сторонке в качестве режиссера, который должен наблюдать процесс как цельную картинку, — говорил он. - Конечно, мог помочь, но и без меня ребята справились отлично. Несмотря на то что Ленин поначалу не поддавался. Он ведь переполнен отрицательной энергией и боролся до конца».

В интервью режиссер также сетовал на то, что «ни один театр с постановкой его не приглашал, даже когда Украина уже стала независимой».

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