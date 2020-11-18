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Шоу-бизнес

Лоза хочет от Шнурова извинений в стихах, а его юристы — еще и денег: на лидера «Ленинграда» подали в суд

18:08 18 ноября 2020
Юрий Лоза

Российский музыкант Юрий Лоза подал иск иск о защите чести и достоинства с требованием публичных извинений и компенсации морального ущерба от лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за высмеивание автора «Плота». Об этом сообщает Газета.ru.

«Мы хотим опровержения порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сведений, а также публичных извинений и компенсации морального вреда. О сумме компенсации и прочих деталях узнаете в результате судебного разбирательства», — заявил Глеб Шумилов, адвокат Юрия Лозы.

По словам юриста, «было бы интересно» получить извинения от обидчика в привычной ему стихотворной форме.

«Отвечать Шнурову — это значит писать стишки, вступать в полемику, заниматься такой же ерундой. Ничего подобного я не делаю. Я вообще дома сижу и даже не знаю, в каком суде этот иск будет рассматриваться. Шумилов — это один из моих адвокатов, он молодой, инициативный. Он сделал экспертизу, сам все подвел, лингвистическая экспертиза подтвердила прямое оскорбление личности», — прокомментировал иск Юрий Лоза.

Ранее Лоза возмущался тем, что Путин до сих пор не присвоил ему звание заслуженного артиста.

Фото: yury.loza.12/Facebook

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