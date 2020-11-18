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Шоу-бизнес

Режиссер Цирка дю Солей создал уникальную сцену для украинского шоу

20:34 18 ноября 2020
Константин Томильченко

Украинский режиссер Константин Томильченко, известный своей работой в проектах «Танцуют все!», «Х-фактор», «Україна має талант»и сотрудничеством с Цирком дю Солей, вновь вернулся на телевидение. Константин вошел в состав постановочной группы масштабного костюмированного шоу «Маска» (канал «Украина»). По признанию режиссера он сам не ожидал, что создание шоу окажется таким кропотливым и непростым делом.

— Я делал номера для выступлений Джамалы и MELOVIN на «Евровидении», — рассказал «ФАКТАМ» Томильченко. - Но здесь нам надо готовить постановки «не под артиста» и это достаточно сложно. Кстати, даже постановщики шоу не знают, кто скрывается под масками! В этом огромный интерес, а загадки меня всегда притягивают. В нашей адаптации мирового формата будет много креатива, творчества и новаторского подхода. Последнее время я работал за рубежом, в том числе над проектами с виртуальной реальностью. Обещаю, что яркий графический контент, 3D-матрица и дополненная реальность — все это будет и в Украине. Кстати, наша сцена тоже будет уникальной! Честно говоря, мы стараемся абстрагироваться от просмотра версий в других странах, чтобы выдать что-то абсолютно новое.

Над постановкой номеров вместе с Константином Томильченко работают режиссеры Александр Братковский, Сергей Гуман и Ярослав Губский. Известно, что в состав одной из звездных команд-участников войдет Оля Полякова, а ведущим шоу станет Владимир Остапчук.

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