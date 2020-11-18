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Миллион за четыре часа: звезда «Гарри Поттера» побил мировой рекорд по приросту подписчиков в Instagram

20:39 18 ноября 2020
Руперт Гринт с дочкой

Британский актер Руперт Гринт, исполнитель роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, установил мировой рекорд по приросту подписчиков в Instagram. 32-летний Руперт завел аккаунт в этой соцсети и набрал миллионов фолловеров за четыре часа и одну минуту.

Предыдущий рекорд принадлежал английскому натуралисту Дэвиду Аттенборо. В сентябре 94-летний сэр Дэвид Аттенборо набрал миллион подписчиков спустя четыре часа и 44 минуты после публикации своего первого поста. Он, в свою очередь, отнял пальму первенства у голливудской звезды Дженнифер Энистон с результатом пять часов и 16 минут.

В дебютном посте Гринт опубликовал свою фотографию с дочкой Уэнсдэй (в переводе — «среда», именно так зовут персонажа из «Семейки Аддамс»). Девочка родилась в мае этого года. Мать ребенка — подруга Руперта, актриса Джорджия Грум.

«Опоздал всего на десять лет, но вот я здесь», — написал актер. Как известно, Instagram начала функционировать осенью 2010 года.


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