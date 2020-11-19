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Шоу-бизнес

Моргенштерн похвастался новым телефоном, раздевшись догола

0:55 19 ноября 2020
Моргенштерн

Оскандалившийся недавно в Минске российский рэп-исполнитель Morgenstern (Алишер Валеев) продолжает эпатировать публику, публикуя в Сети фото, вряд ли рассчитанные на одобрение большей части зрителей.

Так, на днях рэпер сфотографировался полностью обнаженным — возможно, на это его сподвиг поступок российского футболиста Артема Дзюбы.

Поводом для «обнаженки» стала покупка Алишером нового IPhone.

Снимок на телефон он сделал перед зеркалом, будучи при этом полностью обнаженным.

«Телефон купил», — похвастался артист.

Снимок тут же разлетелся по Сети, и, ожидаемо вызвал массу хейта и негативных комментариев.

Впрочем, Моргенштерн давно привык эпатировать публику. Его высказывания часто становятся причиной скандалов, а сам рэпер только подогревает интерес общественности экстравагантными поступками. Это дает хейтерам повод говорить о том, что причина успеха Алишера — именно в эпатаже, а вовсе не в таланте.

Сам же артист заявляет в ответ, что заявляет, что критикующие его ненавистники ничего не понимают в музыке.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Моргенштерн в интервью Юрию Дудю «слил» информацию о том, что семья лидера Чечни Рамзана Кадырова платила большие деньги за продвижение аккаунтов в соцсетях. А он охотно «выполнял заказ».

Фото: instagram.com/morgen_shtern

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