Все тело в шляпе: новая солистка "ВИА Гры" порадовала фанатов снимками в бикини

Новые солистки группы «ВИА Гра», которых Константин Меладзе в начале ноября представил публике, сразу же пришлись по душе поклонникам группы — фанаты отмечали их красоту, яркую внешность и приятные голоса.

Новые девушки — Ксения Попова и София Тарасова — сразу же показали себя с лучшей стороны, моментально «влившись в коллектив», что стало заметно во время их представления в вечернем эфире у Ивана Урганта.

Особо поклонники выделили уроженку Кривого Рога Ксению Попову — блондинка многим пришлась по душе своим стилем поведения и непосредственностью.

Почувствовав заинтересованность со стороны фанатов, девушка решила порадовать их, начав размещать красивые и довольно откровенные (впрочем, в рамках приличия) снимки. И тем самым явно увеличила ряды своих почитателей.

«Захватывающие фото», «Отвал всего просто. Как же это шикарно», «Все тело в шляпе», «Фигура шикарна», «Возбуждает лучше любой виагры», — пишут фолловеры Ксении, приглашая размещать больше своих фото.

На что девушка с радостью согласилась.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что перед тем, как показать настоящий новый состав своей группы, Константин Меладзе пошутил над поклонниками, намекнув на то, что в группе будут симпатичные темнокожие красотки.

Фото: instagram.com/xseniyapopova

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