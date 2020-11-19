Новая трагедия в семье: умер единокровный брат дочери певицы Уитни Хьюстон

У себя дома в Лос-Анджелесе найден мертвым 28-летний Бобби Браун-младший. Как пишет издание TMZ, причина смерти выясняется. Полиция исключает версию о насильственном характере смерти. Бобби Браун- младший — сын 51-летнего американского певца Бобби Брауна. Всего у музыканта было семеро детей от трех женщин. Матерью Бобби-младшего была Ким Уорд, с которой певец встречался в течение 11 лет — до встречи со своей будущей женой Уитни Хьюстон.

На знаменитой певице Уитни Хьюстон Бобби Браун был женат в период с 1992 по 2007 год. Брак закончился разводом: Бобби злоупотреблял наркотиками и алкоголем, часто избивая жену.

Уитни скончалась в феврале 2012 года в номере отеля. Тело 48-летней звезды нашли в наполненной водой ванне. Причинами смерти были впоследствии названы утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.

В июле 2015 года в возрасте 22 лет умерла единственная общая дочь Уитни и Бобби Брауна — Бобби Кристина Браун. Девушку также, как и мать, нашли в ванне в бессознательном состоянии. В состоянии комы она была госпитализирована, но полгода спустя умерла, не приходя в сознание. Родственники обвиняли в смерти Бобби Кристины ее бойфренда Ника Гордона, которого воспитывала Уитни Хьюстон, считая его своим приемным сыном. Нику предъявили судебный иск на 10 миллионов долларов. Утверждалось, что Гордон нанес Бобби Кристине телесные травмы в ходе ссоры. В иске также говорилось, что Гордон похитил с банковского счета девушки более 11 тысяч долларов. В январе 2020 года Ник Гордон умер в возрасте 30 лет от передозировки наркотиков.

Стало также известно, что в августе 2018 года скончался свидетель по делу Бобби Кристины — ее близкий друг Макс Ломас. Именно он нашел ее в ванне и вызвал полицию. Тело Ломаса, умершего от передозировки, также было найдено в ванной.

После всех этих смертей в прессе заговорили о «проклятии Уитни Хьюстон».

Уитни и Бобби с дочерью Бобби Кристиной

Бобби Кристина и Ник Гордон

Фото Twitter

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