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Шоу-бизнес

У Аллы Пугачевой случилось фиаско с театром

9:35 19 ноября 2020
У Аллы Пугачевой случилось фиаско с театром

Кристина Орбакайте вышла из проекта Театра песни Аллы Пугачевой в Санкт-Петербурге, который планировали возвести на Васильевском острове с 2008 года.

По данным Telegram-ресурса Mash, причиной демарша дочери А.Б. стали финансовые и административные проблемы с реализацией проекта, в котором Пугачевой принадлежала доля в 49% (ее она и передала дочери).

Таким образом, теперь все 100% принадлежат миллиардеру Евгению Финкельштейну, который и собирался найти на него деньги. Кстати, часть из них миллиардер пытался отсудить у города (он подал иск в суд на 47 миллионов, потраченных на аренду земли под строительство, но Фемида отдала ему только 1,3 миллиона).

Предварительно проект строительства Театра оценивали в 400 миллионов долларов — на эти деньги должны были выстроить 70-метровое здание в форме бриллианта.

Напомним, ранее Кристину Орбакайте заподозрили в четвертой беременности.

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