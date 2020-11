Бывшая «Мисс мира» и дочь известного певца родила в 36 лет близнецов после 14 выкидышей

Ирландская модель Розанна Дэвисон, победительница конкурсов «Мисс Ирландия 2003» и «Мисс Мира 2003», родила идентичных близнецов в возрасте 36 лет. Мальчиков назвали Хьюго и Оскар. Фото из роддома в Дублине с сыновьями и мужем модель опубликовала в Instagram с подписью: «Мы стали семьей из пяти человек. Все наши мечты сбываются».

Розанна — дочь популярного певца Криса де Бурга, наиболее известного своим хитом 1986-го года The Lady in Red. Он посвятил дочери свою песню под названием For Rosanna.

В 2014 году Дэвисон (которая взяла фамилию своей матери) официально вышла замуж за своего давнего бойфренда Уэсли Квирка, который также работал моделью.

Супруги мечтали о большой семье. Женщина перенесла 14 выкидышей. Она проходила лечение, которое не давало результатов. Врачи утверждали, что она никогда не сможет выносить ребенка из-за проблем с иммунной системой, отвергающей эмбрионы.

В ноябре прошлого года супруги все же стали родителями. Девочку, которую назвали София, родила суррогатная мать.

Однако Розанне в конце концов чудом удалось забеременеть естественным путем и выносить детей. О будущем прибавлении семейства Розанна сообщила в июле этого года. Врачи считают ее случай медицинской загадкой.

Розанна с мужем и дочкой и Розанна с отцом

В 2003 году Розанна стала "Мисс мира"

Фото rosanna_davison/Instagram



83

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter