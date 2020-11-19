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Шоу-бизнес

Украина стала Африкой у участницы популярного телешоу

11:51 19 ноября 2020
Украина стала Африкой у участницы популярного телешоу

В сети появился фрагмент известного в мире телешоу «Кто хочет стать миллионером» (испанский вариант), в котором участница шоу ошиблась с географическим отнесением Украины — находится она в Европе или в Африке.

Чтобы ответить на поставивший ее в тупик вопрос, женщина воспользовалась опцией 50:50, но даже при выборе из двух вариантов ошиблась.

Ведущий не смог сдержать реакции на промах, прикрыв рот рукой.

Напомним, ранее в скандал попал автомобильный концерн BMW, навигационные карты которого отражали принадлежность Крыма России. МИД Украины был вынужден отреагировать.

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