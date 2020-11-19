Актера из «Сибирского цирюльника» наказали в Украине за Крым

Российского актера Кирилла Гребенщикова, запомнившегося украинцам ролью юнкера в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», не впустили на территорию Украины. Как пояснил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде», поводом для санкций стало незаконное посещение оккупированного Крыма.

Сам актер заявил пограничникам, что в Украине планировал присоединиться к телевизионным съемкам. При этом он наотрез отказывался признавать посещение аннексированной Россией украинской территории в 2019 году.

Россиянина вернули обратным рейсом в Беларусь и запретили ему въезд в нашу страну сроком на 3 года.

Напомним, накануне российского актера Павла Трубинера включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

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