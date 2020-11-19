Садальский осадил Боярского с пристроенным сыном-миллиардером

Актер Станислав Садальский считает, что Михаилу Боярскому легко рассуждать о том, как артисты не должны просить помощи у государства во время пандемии коронавируса, ведь его сын — миллиардер. Об этом он заявил изданию Teleprogramma.pro.

Садальский поддержал Боярского в том, что многим людям в период пандемии приходится сложнее, чем артистам.

«Боярский, который призвал всех мужчин-артистов идти работать в другие отрасли, прав. Артист не имеет права жаловаться. Если артист не умеет зарабатывать, то он не артист. Другое дело, что провинциальным артистам, которые служат в театре, действительно надо помогать», — отметил он.

При этом Садальский иронично высказался в адрес «главного мушкетера России».

«У Боярского сын миллиардер, которого он пристроил, поэтому ему легко рассуждать. Включил в свое время питерские связи», — сказал известный актер.

Фото: Instagram Стаса Садальского

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