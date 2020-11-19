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Шоу-бизнес

Ксения Собчак в образе осла забавно поздравила сына с днем рождения

13:31 19 ноября 2020
Ксения Собчак с сыном

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которую засекли в турецком ресторане с Андреем Богданом, забавно поздравила сына Платона с четвертым днем рождения. Звездная мама устроила домашний праздник и сама стала аниматором, нарядившись в костюм Осла из мультфильма «Бременские музыканты». Собчак исполнила для сына песню «Нам любые дороги дороги», якобы играя на невидимой гитаре. Ксения так вошла в роль, что пустилась в пляс.

Платон был в восторге, и даже не сразу узнал маму. «Ты кто, я тебя не узнаю?», — удивился мальчик. А муж Собчак режиссер Константин Богомолов, снимая происходящее, заливался от истерического смеха.

«Главный день календаря и мое главное счастье и радость, — написала Ксения в Instagram, поздравляя Платона. Позже она опубликовала забавное домашнее видео.

«Аниматоры! Бойтесь! Начинаю отбирать ваш хлеб!», — подписала видео Ксения.

Звездные друзья в комментариях отмечают, что Собчак не занимать самоиронии.

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