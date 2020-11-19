«Я жила под тотальным контролем»: участница «Супер Топ-модель по-украински» разоткровенничалась с «ФАКТАМИ»

За победу в проекте «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) продолжают сражаться девять участниц. Минувший эфир покинула Ирина Ротарь. Пришлось уйти из реалити-шоу и Насте Пановой — она сломала палец на ноге, и эксперты отправили ее домой. Напомним, участницы проекта — самые яркие героини всех сезонов «Топ-модель по-украински». В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Настя Панова рассказала о своих страхах, тяжелом расставании с любимым, а также призналась, почему отказалась жить в Париже.

— Настя, какое испытание стало для вас самым сложным в Суперсезоне?

— Это был третий выпуск. Испытание с полотнами. Такой внутренней борьбы я никогда не испытывала. Перед заданием я сломала палец на ноге, но никому не хотела об этом говорить. Не желала, чтобы девушки-соперницы увидели мою слабость и списали со счетов. Хотела, чтобы меня оценивали наравне со всеми, не обращая внимания на травму. Но все закрутилось-завертелось, и когда уже не могла ступить на ногу, пришлось вызвать «скорую». Врачи обезболили палец, и я прошла испытание. Но было очень тяжело.

— На проекте вам сделали совершенно новый образ.

— Да, мне совсем коротко подстригли волосы. Помню, когда пришла на проект впервые, у меня были длинные локоны, но стилисты посоветовали сделать «каре».

Я так долго плакала из-за обрезанных волос! Правда, потом настолько полюбила свой образ, что годами не меняла прическу. Поэтому, когда в Суперсезоне меня постригли еще короче, обрадовалась! А сейчас просто кайфую от своего нового образа. Чувствую себя женственной, элегантной, немного француженкой.

— Многие участницы модельного реалити Нового канала стали блогерами после проекта, но не вы…

— Я не вижу себя блогером, не чувствую, что должна показывать все, что происходит в моей жизни. Не люблю этого. Мне сложно общаться с друзьями-блогерами, потому что они не выпускают телефон из рук, а я очень такого не люблю. Хочу проводить время вместе с людьми в реальной жизни, а не в Instagram. Я — модель, в будущем — актриса, диджей, кто угодно, но точно не блогер.

— Ваши родители живут в другой стране. Какие у вас отношения?

— Они сейчас переехали в Анталью, и я безумно счастлива — там солнце, море, пляж и прекрасный климат. Это самое крутое решение! Отношения у нас очень близкие, хоть мы и редко видимся. Я настолько сильно их люблю, что иногда даже жертвую своими предпочтениями в пользу семьи. И очень рада, что родители прислушиваются к моему мнению и поддерживают.

— У вас всегда была такая идиллия?

— До 21 года я просидела в Кривом Роге, потому что папа запрещал выезжать в другой город. А я очень хотела поступить в Киеве. Но отец был очень строгим, мы жили под тотальным контролем. Первый раз на свидание с мальчиком я пошла в 17 лет. Уже молчу о первом поцелуе в 18 (смеется). Этот контроль и подвиг меня на то, чтобы уехать из родного дома — после 21 года я начала ездить по миру и жить в разных странах.

— Вы много путешествовали, даже успели поездить автостопом!

— Автостоп был мечтой, которую я вынашивала очень долго: ждала, пока встречу людей, которые разделят мое желание. И когда друзья предложили путешествовать по Европе автостопом, согласилась не раздумывая! Да, это всегда риск — ты не знаешь, в какой стране окажешься, где будешь спать. Но люди очень открыты — при помощи каучсерфинга можно найти в любой стране Европы ребят из Украины, которые бесплатно пустят переночевать, накормят, напоят, еще и покажут город! Это стоит того, чтобы взять рюкзак и отправиться в путь.

— Известно, что вам уже делали предложение руки и сердца, но вы отказали. Не жалеете?

— Нет! Для меня это решение было правильным — если бы согласилась, пришлось бы переехать во Францию и находиться в кругу людей, которые мне не близки, а я этого не хотела. Да, у меня были чувства к этому человеку. Возможно, у нас бы получилась хорошая семья. Но я не ощущала себя на своем месте. Просыпалась в Париже и понимала, что что-то идет не так — я еще не нагулялась, не реализовала себя как личность. Решение отказаться от предложения руки и сердца далось мне нелегко, но, считаю, так должно было быть.

— Просыпаться в Париже — это же мечта!

— Но я не люблю Париж. Первый месяц жизни в нем, да, романтика. А потом ты понимаешь, что это ужасный город. И небезопасный. Именно там меня впервые в жизни попытались ограбить. Ударили, я упала на асфальт. На улице было много людей, будний день, но никто не помог. Теперь у меня даже есть страх гулять одной по Парижу.

— Вам делал предложение и турок…

— Это была первая любовь, мы строили планы на жизнь. Я сильно его любила и позволяла поступать с собой так, как не должна позволять ни одна девушка. Парень был очень ревнивым, абьюзером — он меня обесценивал, ни во что не ставил, делал все, чтобы я не любила себя и была только с ним. Я жила тогда, как в турецком сериале, и в нем было больше 300 серий. Стресса хватало каждый день. Эти отношения ни к чему хорошему не привели, и единственное позитивное, что я вынесла из романа, — потеря лишних килограммов. Отношения давно закончились, и этот человек не стоит того, чтобы о нем говорить!

— Как восстанавливались после тяжелых отношений?

— После расставания я была в очень глубокой депрессии, из которой меня вытащила сестра. Я не любила то, как выгляжу, как думаю. Она посоветовала мне правильного психолога, с которым я проходила очень длинный курс, как полюбить себя заново, с нуля.

— Сейчас вы в отношениях?

— Да, я влюблена и очень счастлива! Он потрясающий молодой человек. В нем есть абсолютно все, что хочу видеть в мужчине, — поступки, манера общения, статус, цели, планы. Восхищаюсь мужчинами, которые на шаг впереди меня.

— Уже строите совместные планы?

— Я просто знаю, какой хочу стать лет через пять — грациозной женщиной, которая будет ходить в корсетах, закончит школу этикета и курсы сомелье. Мечтаю о собственном бизнесе и покупке квартиры в Киеве. Посетив 30 стран, я хочу жить именно в Киеве. Как бы далеко я ни летала, когда возвращаюсь в Украину, чувствую, что дома. Хочу стать известным диджеем, научиться писать электронную музыку и, возможно, петь. Кстати, в 11 лет я пела в церковном хоре, так что задатки есть (улыбается). А еще хочу детей: двух мальчиков и одну девочку. Правда, не сейчас, ближе к 30 годам. Сначала должна точно знать, где и с кем буду строить будущее.

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