Владимир Остапчук признался, сколько денег дает на детей и почему судится с бывшей женой

Телеведущий Владимир Остапчук, сыгравший недавно яркую свадьбу с Кристиной Горняк, рассказал, сколько денег выделяет на содержание детей от первого брака, почему видится с ними не так часто, как ему хочется и почему судится с бывшей женой Еленой Войченко.

Владимир утверждает, что полностью содержит своих детей, оплачивает им частные школу и детский сад, кружки, покупает одежду и выделяет средства на отдых. Он даже показывал чеки в сети. Говорит, что в месяц тратит примерно 50 тысяч гривен на сына и дочь. Он видится с Эмилией и Эваном 2−3 раза в неделю, но иногда, по словам Владимира, бывшая жена препятствует общению.

«Сейчас такой период, что моя бывшая жена Елена, к сожалению, не дает возможности мне спокойно общаться и посещать детей так, как должен отец это делать. Я не знаю, зачем она это делает. Но доходит прямо до таких абсурдных вещей, когда мы договариваемся, например, что я в среду приеду в школу и в садик, их заберу, и когда я ей звоню в понедельник — она не берет трубку, во вторник — не берет трубку, в среду полдня — тоже не берет трубку. Что мне делать в таких случаях?», — рассказал ведущий шоу «МАСКА» на канале «Украина».

Чтобы решить все вопросы и беспрепятственно общаться с детьми, он обратился в суд, который должен определить часы общения с детьми.

«Например, я с Эмилией не говорил уже 5 дней. Я каждый день звоню по 3−4 раза и вечером. Не дают мне возможности поговорить. Это сложная история. У нас был один разговор, когда дочь прямо плакала и сказала: „Вы же не разошлись из-за меня?“ Потому что ребенок через себя это воспринимает. Когда она дома, и мы с ней общаемся, я вижу в ее глазах, что ей не хватает отцовского внимания и любви. Когда она приходит и обнимает меня, это такие моменты — просто жесть», — не сдерживая эмоций рассказал Остапчук в программе «Зірковий шлях».

Что бы не говорил Остапчук, его преследует волна хейта. Его упрекают в том, что бросил жену с детьми, не помогает им, а сам шикует с новой избранницей

Напомним, Владимир Остапчук познакомил детей с новой избранницей. В сети телеведущий показал, как они все вместе сходили в кафе.

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