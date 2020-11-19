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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли без бровей впечатлила поклонников

16:48 19 ноября 2020
Анджелина Джоли

В сети появились кадры из нового фильма с участием Анджелины Джоли Come Away («Питер Пэн и Алиса в Стране чудес»). 45-летняя актриса, которая играет в картине сразу две роли — мать главных героев (по сюжету Питер Пэн и Алиса приходятся друг другу братом и сестрой) и Червовую королеву — преобразилась до неузнаваемости. На фотографиях в образе королевы у Джоли светлые волосы, уложенные в прическу в форме сердца. А темные брови звезды «замаскированы» — так, что кажется, будто их нет вообще. Поклонники сочли имидж Джоли необычным, хотя ранее она уже не раз была блондинкой.

Помимо Джоли в фильме снимались Дэвид Ойелоуо и Майкл Кейн.

В Украине фильм выйдет в прокат в конце ноября.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Анджелине Джоли не удалось избавиться от поженившего ее с Брэдом Питтом судьи.

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