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Шоу-бизнес

Дорофеева презентовала свою первую сольную песню: поклонники разошлись во мнениях

22:01 19 ноября 2020
Дорофеева

Бывшая солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева представила свою первую сольную композицию под названием «Горит».

Видео опубликовано на YouTube-канале артистки.

«Этот клип — отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас. Вместе с режиссером Таню Муиньо и её командой мы создали историю про эстетику и стиль новой DOROFEEVA», -говорится в описании под видео.

Новую работу Дорофеевой по-разному оценили поклонники. Одни поздравили певицу с началом сольной карьеры и пишут, что новая песня — лучшее, что они слышали в ее исполнении. По мнению других, это обычная попса.

Напомним, Надя Дорофеева, выступавшая в группе «Время и Стекло» более десяти лет, решила уйти из группы. Надя и Позитив выпустили прощальный трек «Последний танец» для их прощального тура.

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