"Деревенский стриптиз после дискотеки": Асмус удивила поклонников нелепыми телодвижениями

Звезда «Интернов» Кристина Асмус, испытывающая, вероятно, не самые лучшие чувства от того, что бывший муж сравнительно быстро нашел ей замену, решила показать поклонникам, что ни капельки не переживает по этому поводу.

Для этого женщина записала танец в собственном исполнении под известную песню Джо Кокера «You can leave your hat on».

В начале видео на ней надеты теплая кофта и термобелье, от которых она постепенно избавляется, соблазнительно виляя бедрами.

«По многочисленным просьбам! Кто там хотел и не успел в прошлый раз? Продолжение самого весёлого, простого и кайфового конкурса «Перепляши Асмус!» — подписала 32-летняя звезда пост.

В кадре Кристина предстает в образе своего экранного персонажа: актриса сейчас работает над новым фильмом «Булки». В комедии ей досталась роль девушки, которая гениально печет и мечтает найти применение своим кулинарным талантам. По сюжету, супруг изменил героине Асмус практически сразу после свадьбы. С горя девушка напивается… и приходит в себя на Шри-Ланке. Без денег и документов, зато под одной крышей с тремя парнями.

Кристина уже удалось один раз использовать образ из фильма — тогда она ввела фанатов в заблуждение своим фото в платье невесты.

Почувствовав, что в новом ролике тоже «что-то не так», часть поклонников восприняли его весело и с юмором: «Взгляд кошки, грация картошки!», «Прикольный стёб», «С 4-х лет люблю Joe Cocker и подштанники», «Молодец, классно получилось», «Классно!», «Это шедевр».

В то же время часть фолловеров отнеслись с телодвижениям женщины весьма критически: «Деревенский стриптиз в 4 утра после дискотеки», «Кристина, я ржу», «Я все ждала, когда же вы завалитесь!», «О, это мой уровень», «Похожа на девушку из СССР», «Баба в термобелье на джинсы — это огонь!».

Некоторые попытались урезонить актрису: «Кристина, хватит уже, умная ведь девушка!»

Но им отвечали те, кто знаком с неудавшейся личной жизнью Асмус и склонны объяснять все стремлением «выплеснуть в танце» внутреннюю боль: «Хлебанула, поди».

И, возможно, правы как раз товарищи из группы сердобольных доброжелателей: ведь решение расстаться супруги приняли еще год назад, но точку в своем браке поставили только на днях, когда суд официально развел пару. В одном из интервью Харламов рассказал, он давно разлюбил жену, но не хотел бросать ее, чтобы не нанести травму дочери, так как сам вырос без отца. Поэтому в такой обстановке Кристине только и остается что танцевать стриптиз.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «рабочих неудачах» Кристины — даже от экранного мужа ей «посчастливилось» получить в глаз.

Фото: instagram.com/asmuskristina

138

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter