Каждой леди по вибратору: звезда фильма "50 оттенков серого" озаботилась вопросами женского здоровья

Известная голливудская актриса Дакота Джонсон, сыгравшая Анастейшу в эротической драме «50 оттенков серого» и вышедшая замуж за бывшего мужа Гвинет Пэлтроу, солиста группы «Coldplay» Криса Мартина, запустила собственный бизнес — бренд вибраторов и других продуктов для «интимного велнеса» Maude.

В честь запуска нового проекта актриса снялась в стильной фотосессии в новом имидже — с длинными черными волосами, пишет tv.ua.

Актриса считает, что безопасное сексуальное удовольствие — это неотъемлемая часть заботы о своем теле и общего благосостояния любого человека. Потому вибраторы и другие аксессуары для получения сексуального удовольствия должны быть частью здорового образа жизни и регулярных ритуалов по уходу за собой.

Дакота и ее бизнес-партнер Ева хотят изменить общественное мнение о вибраторах как о секс-игрушках, и перенести их в сферу предметов личной гигиены и ухода.

Звезда возмущена тем, что индустрия сексуального здоровья уже 100 лет принадлежит одним и тем же компаниям. Их подача устарела и не подходит для современного человека. Покупатели обычно сталкиваются с продуктом, ориентированным исключительно на мужчин или женщин.

«Сексуальное благополучие — это забота о себе. Для меня забота о своем теле в сексуальном плане должна быть такой же, как забота о своем теле с точки зрения получения питательных веществ, ухода за кожей, физических упражнений и так далее. Секс важен, это особенный процесс, и к нему следует относиться соответственно», — сказала в интервью британскому Vogueактриса.

По мнению Дакоты, многие люди перестали воспринимать разговоры о сексе по обоюдному согласию, сексуальности, ориентации и заботе о своем сексуальном здоровье как что-то неприличное.

Важно, чтобы разговоры о сексуальном здоровье были дестигматизированы. Слишком долго сексуальное здоровье преподносилось чрезмерно агрессивно и четко с гендерными стереотипами. Секс — это самое интимное, что могут делать люди, и мне бы хотелось увидеть мир, в котором мы не только не будем осуждать секс и свое тело, но и научимся должным образом заботиться о себе и партнере. Наши человеческие тела это заслуживают, — резюмировала она.

В интервью изданию Джонсон призналась, что помимо секс-игрушек планируется выпуск и персонализированных лубрикантов и органических презервативов.

А поклонники актрисы по всему миру шутят о том, что делает с женщинами секс с Крисом Мартином — ведь Гвинет Пэлтроу, прожившая с ним более десяти лет, как писали «ФАКТЫ», еще раньше занялась выпуском продуктов интимного характера. В частности, она порадовала поклонников и потребителей свечами с ароматом своей вагины.

Фото: tv.ua

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