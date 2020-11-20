Кинозвезда Хэлли Берри заявила, что впервые испытала оргазм в 11 лет

54-летняя кинозвезда Хэлли Берри, которая в 2002 году стала первой в истории темнокожей актрисой, получившей премию «Оскар» за исполнение главной роли в фильме «Бал монстров», опубликовала в Instagram видео, в котором откровенно рассказала о своем сексуальном опыте. В разговоре со своей подругой-стилистом Линсди Флорес она призналась, что испытала первый оргазм в возрасте 11 лет. «Я помню свой первый оргазм. Я доставила его себе сама», — сказала она. И добавила, что в том возрасте она исследовала свою сексуальность — как и большинство девочек. При этом Флорес не смогла припомнить свой первый опыт. «Позор тебе… Мне тебя жаль», — в шутку сказала Берри. «Мне самой себя жаль», — ответила Линдси.

Два месяца назад Хэлли подтвердила, что нашла новую любовь. Она встречается с 50-летним американским певцом Ваном Хантом. В 2007 году он стал обладателем престижной музыкальной премии «Грэмми», победив в номинации «Лучшее вокальное исполнение дуэтом или группой» за композицию Family Affair вместе с группой Sly & the Family Stone.

Берри официально была замужем трижды. Первым ее мужем в период с 1993 по 1997 год был бейсболист Дэвид Джастис. С 2001 по 2005 год актриса была замужем за музыкантом Эриком Бенетом. В 2008 году Хэлли родила своего первенца — дочь Налу. Ее отец — канадский манекенщик Габриэль Обри, с которым кинозвезда не оформляла отношений.

А с 2013 по 2016 год Хэлли состояла в браке с французским актером Оливье Мартинесом. Их сын Масео родился 5 октября 2013 года.

Фото Instagram/halleberry/



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