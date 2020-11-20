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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич снял спонтанный клип в Одессе

8:03 20 ноября 2020
Макаревич и Шиндер

Популярный российский певец Андрей Макаревич вместе с лидером группы «Деньги вперед» Феликсом Шиндером исполнили знаменитую песню Утесова «С одесского кичмана».

Импровизированный концерт состоялся после гастролей в южном городе по пути в аэропорт.

В уютном одесском дворике артисты двух поколений вспомнили старую песню из репертуара легендарного Леонида Утесова, которую в 1928 году он впервые исполнил в спектакле «Республика на колесах», повествующем об поездных ворах.

Группа «Деньги вперед» — украинская фолк-группа, основанная в 2014 году в Одессе, называет себя «музыкальными хулигангстерами». Ее стиль — хулиганский городской фольклор Молдаванки и особый одесский юмор. Лидер группы, Феликс Шиндер, которого многие именуют «королем одесского фольклора» пропагандирует в музыке свободу и называет творчество группы «одесским рок-н-роллом».

Одесситам исполнение понравилось.

Напомним, Андрей Макаревич не очень жалует современную музыку. Он назвал ее «гармонией, упрощенной до двух аккордов», которую ничего не стоит делать, но нужны усилия, чтобы слушать.

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Андрей Макаревич снял спонтанный клип в Одессе

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