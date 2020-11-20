Звезду латиноамериканских сериалов нашли мертвой после того, как она вышла из дома за сигаретами

Популярная кубинская актриса Броселианда Эрнандес, последние годы проживающая в американском городе Майами, вышла на минуточку из дома купить сигареты и не вернулась. Как сообщает издание The Sun, тело 56-летней звезды позже нашли на городском пляже. Причина смерти пока не установлена. По предварительным данным она не связана с криминалом.

У себя на родине Эрнандес была очень известна, снимаясь в телесериалах, фильмах и работая в театре. Пик ее славы пришелся на 1990-е годы: она стала звездой таких кубинских мыльных операх, как «Женщина чести» и «Когда вода возвращается на землю».

Броселианда также известна по фильмам «Хосе Марти: глаз кенаря», «Компаньон», «Роза Франции». Она снималась не только в кубинских, но также в испанских фильмах, а также совместного производства с Италией и Францией.

Соболезнования родным и близким актрисы выразил президент Кубы Мигель-Диас Канель, опубликовав пост в соцсети Twitter, в котором назвал Броселианду «необыкновенной актрисой».





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