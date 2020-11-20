В России сообщили «сенсационную новость» о Софии Ротару

Легендарная украинская певица София Ротару собралась в Москву для участия в съемках программы «Песня года».

По словам концертного директора певицы Сергея Лаврова, Ротару по приглашению Игоря Крутого выступит на «Песне года» и даже готова отсидеть для этого карантин, передает «Собеседник».

Он также подчеркнул, что выступление певицы на этом фестивале будет бесплатным. Ротару с Крутым связывает давняя дружба, поэтому гонорар ей никто платить не будет.

Известно, что певица уже больше года не появлялась в России. У звезды не было возможности прилететь в Москву из-за пандемии. Одной из причин стало то, что она не хочет понижать свой гонорар за концерты (50 тысяч долларов), как сделали российские звезды.

Директор певицы также отметил, что у Ротару большой коллектив и поэтому очень дорогая логистика. В общей сложности набирается сумма на два миллиона. Поэтому заказчики выбирают тех, кто подешевле.

По словам Лаврова, Ротару периодически выступает бесплатно. Делает она это в исключительных случаях, в основном, для друзей.

Напомним, в декабре прошлого года София Ротару с триумфом выступила на концерте «Песня года». Публика встречала ее шквалом аплодисментов и морем цветов.

Фото Instagram/sofiarotaru.official

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