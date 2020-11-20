"Коронавирус съедает изнутри": известная российская актриса записала видео из больницы

Известная российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова слегла в больницу в тяжелом состоянии. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram. У актрисы подозревают коронавирусную инфекцию, легкие поражены на 30%. Врачи настояли, чтобы Ксенофонтова дышала через кислородную маску.

Елена записала видео из больничной палаты ковидного центра. Говорила пациентка с трудом — давали о себе знать одышка и приступы кашля.

Ксенофонтова рассказала, что заболела 6 ноября, пыталась лечится в домашних условиях, но состояние резко ухудшилось и пришлось вызывать медиков. Несколько тестов на коронавирус показали отрицательный результат, но актриса на 90% уверена, что у нее COVID-19. Пока что диагноз актрисы — двусторонняя пневмония.

«У коронавируса есть особенность. Он очень действует на психику, на голову. Очень легко впасть в апатию, пофигизм… Он выматывает все силы, съедает изнутри», — призналась Ксенофонтова.

Елене Ксенофонтовой 47 лет. Она снялась в двух десятках сериалов, самые известные из которых «Тайга. Курс выживания», «Лучший город Земли», «Кухня». Играла в драмтеатре Армена Джигарханяна, «Другом театре», «Современном театре антрепризы». Если бы не болезнь, 25 ноября Ксенофонтова сыграла бы вместе с командой «Квартет И» в спектакле «…в Бореньке чего-то нет».

Фото elena_ksenofontova_official/Instagram

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