Российского композитора и продюсера Максима Фадеева официально признали угрозой для Украины

Известный российский музыкальный продюсер Максим Фадеев не сможет посещать Украину. По предложению СБУ 19 ноября Фадеев внесен в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности.

На сегодня в «черном списке» 156 фамилий: режиссеры, актеры, певцы. В ноябре перечень пополнили актеры Павел Трубинер и Кирилл Гребенщиков. Кроме россиян в перечне числятся американский боксер Рой Джонс (младший), актер и кинопродюсер Стивен Сигал, режиссер Эмир Кустурица, актер Жерар Депардье. Часто фигуранты попадают в список за непризнание (оправдание) российской аннексии Крыма, за въезд на полуостров в обход установленных Украиной правил.

Напомним, весной 2020 года СБУ запретила Фадееву на три года въезд в Украину из-за съемок в оккупированном Крыму. Фадеев записывал на полуострове клип вместе с певицей Наргиз Закировой.

В 2019 году Фадеев заявил, что закрывает свой проект MALFA, которым руководил 31 год, а всех подопечных артистов отпускает в свободное плавание. Продюсер объяснил, что устал от «звездных» склок и претензий.

Фото fadeevmaxim/Instagram



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