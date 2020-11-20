У лидера популярной украинской рок-группы подтвердили коронавирус

У Сергея (Колоса) Мартынюка, вокалиста известной рок-группы «Фиолет», подтвержден COVID-19. Группа сообщила, что запись нового клипа откладывается до выздоровления музыканта.

«Вчера получил положительный результат теста, поэтому друзья, приятели и знакомые, с которыми виделся в последнее время — следите за собой. Чувствую себя в целом ОК, контролируемо температурю, головоболею, вкус/обоняние пока при мне», — рассказал Мартынюк.

Группа выступала с концертом в Киеве 12 ноября, в следующий раз музыканты планировали выступление в декабре в Виннице и представление песен из нового альбома.

По словам Мартынюка, сейчас группа работает над новым клипом. Его планировали представить 27 ноября, но в связи болезнью вокалиста, возможно, планы немного сдвинутся.

Фото Сергій Мартинюк/Facebook



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