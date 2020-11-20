"Дубай — ковиддиссидентский курорт": Собчак рассказала поучительную историю для туристов, отправляющихся в Эмираты

Российская телеведущая Ксения Собчак предупредила тех, кто собирается съездить отдохнуть в ОАЭ. В Дубае практикуют хитрую схему, по которой наивный турист может оказаться не в оплаченном роскошном отеле, а в «коронавирусной лачуге». Собчак метко окрестила нынешний Дубай «ковиддиссидентским курортом».

По словам Собчак, она знает минимум два случая, когда туристов пытались убедить, что у них положительный тест на коронавирус. Законопослушное поведение и четкое следование инструкциям для иностранца обернется испорченным отпуском. Приятелю Собчак в итоге сообщили, что положительный результат теста — это была ошибка, но три из семи дней отдыха мужчина провел «в ковидной халупе».

Примечательно, что если по приезду просто проигнорировать «ласковое SMS» о положительном результате теста, то это ничем не грозит туристу. «И правда: сделали анализ в Дубай Молл, он отрицательный. То есть тупо ошибка, которая могла стоить человеку отдыха! Но самое главное! В отель так никто и не пришел! На обратном вылете никто ничего не спросил!» — рассказывает Собчак историю подруги.

Напомним, с июля Дубай открыт для туристов, но приезжающим необходимо подтвердить негативный результат теста на коронавирус.

Фото pixabay.com

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