Известная украинская телеведущая оконфузилась с туфлями в прямом эфире

Ведущая телеканала «1+1» Соломия Витвицкая показала в Instagram, как опростоволосилась в прямом эфире. Ведущую подвели новые туфли и «коварный», ничего не скрывающий стол. Соломия сняла неудобную обувь, оставила ее рядом с креслом и в таком виде зачитывала вечерние новости.

«Женщины часто под столом снимают туфли с каблуками. Казусы в прямом эфире бывают часто, но не всегда заметны зрителям… Сегодня буду внимательнее и буду пытаться подружиться с „коварным“ столом в студии», — пообещала Витвицкая.

Напомним, ранее казусом отметилась еще одна ведущая «1+1». У Марички Падалко в прямом эфире выпал зуб, но опытная телеведущая не растерялась и продолжила выпуск новостей.

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