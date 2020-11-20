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Шоу-бизнес

Звезда "Школы" переехала в новую квартиру и опубликовала первые фото

20:32 20 ноября 2020
анна тринчер

Актриса Анна Тринчер, звезда сериала «Школа», празднует новоселье и похвасталась приятной новостью в Instagram. Анна, как и обещала, переехала из родительской квартиры в собственное жилье и теперь осваивается в новой обстановке.

Тринчер призналась, что в выборе жилья решающее слово было за мамой, но в целом новой квартирой Анна довольна.

Напомним, после съемок в сериале Анна записала очень эмоциональный клип о расставании. Поклонники считают, что в песню автор вложила свои собственные переживания от разлуки с любимым человеком.

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