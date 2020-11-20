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Шоу-бизнес

С шампанским и без масок: Дорофеева вечеринкой отметила начало сольной карьеры

22:53 20 ноября 2020
дорофеева

Экс-солистка «Время и Стекло» Надя Дорофеева устроила яркую вечеринку по поводу старта сольной карьеры и выпуска клипа на песню Gorit. Видео и фото, опубликованные в Instagram, подтверждают, что на празднике было много шампанского, поцелуев, объятий и ободряющих слов для певицы. Правда, вопреки карантинным требованиям гости шоу не позаботились о масках и респираторах.

«Впереди много интересного! И с каждым этапом буду удивлять вас все больше и сильнее!» — пообещала Дорофеева.

Телеведущий Владимир Дантес поздравил Надю с началом сольной карьеры и не сомневается в успехе своей второй половинки. «Так, как она работает, не работает никто. Она горит музыкой, сценой, людьми!!! Это ее личный наркотик. Со стартом твоей карьеры! Ты достойна всех аплодисментов мира!» — уверен он.

Напомним, весной Надя Дорофеева и Позитив объявили о распаде группы «Время и Стекло». Проект просуществовал 10 лет.

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