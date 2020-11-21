Первый поцелуй и мужские слезы: самые яркие моменты пятого выпуска «Холостячки»
На СТБ вышел пятый выпуск романтического реалити «Холостячка». Наступил экватор проекта и с каждым из участников у главной героини — актрисы Ксении Мишиной — выстраивается своя история отношений. За время проекта еще не все мужчины сумели открыться и проявить себя, поэтому Холостячка предложила участникам выйти из зоны комфорта и отправиться на остров, вдали от цивилизации.
— В подобных ситуациях люди проверяются,— решила Ксения. — Я хочу посмотреть, кто и как будет себя вести. Как участники будут выживать в таких условиях и разграничивать внимание между своим комфортом и женщиной, которая им нравится.
— Я так и понял, что мы всю неделю будем жить в палатках, — сказал Игорь, предвкушая поездку.
Холостячка и сама решила жить вместе с мужчинами на острове, находясь в равных условиях.
— Вау, это прикольно! — обрадовался Алексей.
— Лесная романтика не для меня, — грустно заявил Андрей Рыбак.
Каждый из парней мог взять с собой в поход на неделю лишь рюкзак с вещами весом до 10 килограммов. На место встречи с Ксенией участникам пришлось сплавляться на байдарках. Герои разбились на три пары и пустились в путь по реке.
— Я воспринимал это как веселье, — сказал Евгений. — Было сумасшедшее течение, мы плыли как по волнам.
Лидерами была пара Игоря и Алексея. Они собрали все «призы», которые им пригодились для похода — палатку, гамак, гитару и котелок.
На равнине парней уже встретила Ксения.
— Хочу посмотреть, как ребята будут выживать в таких условиях, — сказала Холостячка.
Андрей Рыбак собрал рюкзак Ксении и предложил его нести.
— По-моему, Андрей играл в показуху, — решил Андрей Шатырко.
Присутствие в лагере Ксении создало серьезное напряжение между соперниками. Успехи некоторых участников в отношениях с Мишиной вызвали у других сумасшедшую ревность и негодование.
Андрей Шатырко помог установить Ксении палатку.
- Наконец-то он проявил себя, как заботливый мужчина, — призналась Ксения.
Вечером, собравшись у костра, она пригласила на свидание Евгения — юриста и ресторатора.
— Хочу пригласить тебя на совместное занятие йогой, — сказала Ксения.
Андрей Шатырко тут же подарил Ксении коврик для медитации. Андрей Рыбак не переставал говорить, что чувствует себя в этом месте не комфортно.
— Меня успокаивает только присутствие Ксении, — заключил Андрей.
Утром Евгений приготовил Холостячке завтрак и Ксения оценила такую заботу.
— У меня происходит ежеминутное очарование, — сказала Ксения, предложив вместе помедитировать.
Холостячка решила провести занятие йогой на сапах — досках на воде.
— Тренировка на суше прошла очень хорошо, — сказал Евгений.
В это время в лагере парни делились впечатлениями о первой ночи.
— В этих условиях многие проявляются, — сказал Андрей Шатырко, намекая на Рыбака.
Ведущий проекта — Григорий Решетник привез материалы, из которых каждый участник мог сделать собственную зону отдыха.
Александр Эллерт решил соорудить качели, а Андрей Шатырко — подобие Бали.
В это время Ксения и Евгений провели медитацию на озере.
— Когда практикуете вместе — это другой путь отношений,— призналась Ксения. — Вспоминаю, и у меня просто мурашки по коже.
— Она реально соответствует многим моим принципам, — сказал Женя. — Мне очень комфортно с ней рядом.
— Я чувствовала, что, обнимая, Женя хотел меня поцеловать, — не скрывала Ксения. — Но я была не готова. У меня пока трезвый ум. Я бы хотела влюбиться в него, почувствовать «бабочек».
Когда пара вернулась в лагерь, Андрей Шатырко первым пригласил Ксению в свою зону отдыха.
— Я был романтичным и спокойным мужчиной, — сказал, обнимая ее, Андрей.
Затем Ксения попала в «зону» Андрея Рыбака — ресторан «У рыбака». Парень приготовил для Холостячки даже зону СПА.
— Я была в восторге, — призналась Ксения, попросив Андрея воздержаться от использования нецензурных слов.
— Если я еще раз их скажу, то ты можешь меня выгнать, — решил Рыбак.
Игорь пригласил Ксению полежать в гамаках.
— Может, Игорь себя еще больше проявит, — решила Холостячка. — Посмотрим.
Алексей пригласил Ксению «на дачу», украсив место большим количеством свечей.
— Я прошу тебя больше со мной общаться, — попросила Холостячка парня.
Свидание закончилось салютом в небе над озером.
— Это была просто магия, — восторгался Алексей.
Александр Эллерт устроил для Ксении свидание на качелях.
— Я ощущаю энергию между нами, — признала Ксения.
— Саша может встать между мной и Ксенией, — увидев Эллерта вместе с Холостячкой, решил Андрей Рыбак.
Ксения назвала лучшей зоной отдыха время, проведенное с Алексеем, и пригласила его на свидание.
Парень организовал для Холостячки полет на воздушном шаре.
— Я никогда не летала, — Ксения не скрывала слез. — Это было мое самое невероятное желание!
— Честно, я боюсь высоты, — признался парень. — Но для тебя — готов.
— Это самое лучшее свидание в моей жизни, — пришла в восторг Ксения.
— Я хочу дальше узнавать ее, — сказал Алексей. — Чувствую энергию любви.
Свидание продолжилось за ужином прямо посреди гор.
— Спасибо, что меня вдохновляешь, — Алексей смотрел на Ксению с восторгом.
По просьбе Холостячки, парень рассказал ей о своих недостатках — Алексей не любит проигрывать и моется в душе по 40 минут. Это показалось ей смешным.
В это время в лагере парням раздали удочки, чтобы они наловили рыбу на ужин. Саша Эллерт решил ловить раков и мидий, а Андрей Рыбак — улиток.
— Однозначно, у Алексея есть чувства ко мне, — решила Ксения после свидания. — Да, мне он нравится. Но передо мной все равно стоит большой выбор. Надо общаться и раскрываться друг перед другом.
— Когда-то придет время, когда я ее поцелую в губы, — заключил Алексей, прощаясь с Холостячкой.
— Когда летишь на воздушном шаре, ощущаешь невесомость и свободу, — поделился с «ФАКТАМИ» своим ощущением Алексей Тригубенко. -Мы с Ксюшей встречали рассвет с потрясающими видами! Но самым прекрасным в моменте было то, что она находилась рядом. Я рад, что мне удалось удивить Ксюшу и погрузить ее в сказку.
Вернувшись в лагерь, Ксению ждала презентация блюд, которые приготовили парни. Ее угостили ухой, ризотто, печеной картошкой и бутербродами со сгущенным молоком. В кулинарном сражении победил Андрей Шатырко и в качестве приза ему досталось свидание. Но в этот момент Александр воспользовался своим бонусом — пригласить Ксению на свидание в любой момент.
— Я забираю у тебя свидание, — сказал Саша, обращаясь к Шатырко.
— Это было разочарование в Саше,— сказал Андрей. — Но такие правила.
— Он даже не попытался отвоевать свидание,— недоумевала Ксения. — Меня это немного смутило.
— С каждой встречей, Ксю мне нравится все больше, —признался Саша.
— Я приму на этом свидании окончательное решение по поводу Саши,— решила Ксения.
Эллерт повез Холостячку в уникальный заповедник — Олешкивские пески. Паре предстояла гонка на квадроциклах.
Ксения была в восторге от поездки по пескам, а к вечеру, взяв рюкзак, пара отправилась на ночевку прямо в пустыне.
— Я поняла, что это была завязка к чему-то большему,— сказала Ксения.
— Что ты ко мне чувствуешь?— спросил Саша, нежно обнимая Холостячку.
— Большую симпатию, но мне кажется, она безответна, — неожиданно ответила Ксения. — Словно ты сам не понимаешь.
— Но я не пытался прятать свою симпатию,— сказал Саша. — Помни об этом.
— Обожаю, когда мужчина нежный, — призналась Ксения. — Наши отношения вышли на новый уровень.
Романтический вечер закончился первым поцелуем Холостячки на проекте.
— Все, остальные ребята могут теперь ехать по домам, — заявил Эллерт.
Парни в лагере нервничали, ожидая возвращения Эллерта и Ксении.
— Мне не хотелось, чтобы Ксюша целовалась с Сашей, — рассуждал Игорь.
— Мне даже страшно об этом думать, — решил Шатырко.
— Ксения — девушка одного поцелуя, — заключил Евгений.
Ксения, возвращаясь, нервничала, как отреагируют участники, узнав, что они с Эллертом провели ночь вместе.
— Это наша история с Сашей, — сказала Ксения. — Не хочу, чтобы кто-то о ней знал.
На вопрос парней о поцелуе, Эллерт сказал, что у них его не было. Больше всех ситуация расстроила друга Александра — Андрея Рыбака.
— Перед началом проекта мы решили, что отношения с Сашей и Ксенией не будут соприкасаться, — говорил Андрей. — Но мне кажется, Саша выбрал девушку.
Рыбак решил выяснить отношения с Эллертом.
— Наши отношения важны независимо от того, что тут происходит, — сказал Эллерт. — Я хочу, чтобы у нас все сложилось и с тобой, и с Ксюшей.
— В какой-то момент мне казалось, что у меня в жизни не так много настоящих друзей, — не мог сдержать слез Андрей. — Ты — один из них. Но получается, что женщина может все развалить! Я не хочу, чтобы так произошло.
— Мы дружим полтора года, и я тебе все рассказываю, — Эллерт утешал парня. — У нас настоящая дружба. Чтобы не случилось!
Церемония роз проходила у костра, где собрались все участники. Парни гадали, сколько роз вручит Холостячка на этот раз.
Первым получил розу Эллерт. Затем Алексей, Евгений и Андрей Рыбак. Нервничали Шатырко и Игорь.
Ксения пригласила на разговор Андрея Шатырко.
— Не понимаю, как ты мог спокойно отказаться от свидания со мной, — недоумевала Холостячка.
— Я просто сглупил, — не смог сдержать слез Андрей. — Но я хочу идти дальше и бороться за тебя.
Ксения решила поговорить и с Игорем.
— Ты никак не проявил себя на этой неделе, — сказала Ксения. — Такое впечатление, что ты пришел на конкурс, а не искать отношения. Но я готова дать тебе еще шанс.
Ксения вручила розу Игорю, а затем и Андрею Шатырко.
— Я чувствую, что наша история еще не закончена, — сказала она парню.
— Мне не хочется расставаться ни с кем из вас, — призналась Ксения и пригласила парней продолжить свидания в Карпатах.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ведущий романтического реалити Григорий Решетник в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал, какие отношения у него сложились с Ксенией Мишиной, нашел ли общий язык с участниками проекта. А также поделился эмоциями накануне рождения в семье третьего ребенка.9
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