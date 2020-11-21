Первый поцелуй и мужские слезы: самые яркие моменты пятого выпуска «Холостячки»

На СТБ вышел пятый выпуск романтического реалити «Холостячка». Наступил экватор проекта и с каждым из участников у главной героини — актрисы Ксении Мишиной — выстраивается своя история отношений. За время проекта еще не все мужчины сумели открыться и проявить себя, поэтому Холостячка предложила участникам выйти из зоны комфорта и отправиться на остров, вдали от цивилизации.

— В подобных ситуациях люди проверяются,— решила Ксения. — Я хочу посмотреть, кто и как будет себя вести. Как участники будут выживать в таких условиях и разграничивать внимание между своим комфортом и женщиной, которая им нравится.

— Я так и понял, что мы всю неделю будем жить в палатках, — сказал Игорь, предвкушая поездку.

Холостячка и сама решила жить вместе с мужчинами на острове, находясь в равных условиях.

— Вау, это прикольно! — обрадовался Алексей.

— Лесная романтика не для меня, — грустно заявил Андрей Рыбак.

Каждый из парней мог взять с собой в поход на неделю лишь рюкзак с вещами весом до 10 килограммов. На место встречи с Ксенией участникам пришлось сплавляться на байдарках. Герои разбились на три пары и пустились в путь по реке.

— Я воспринимал это как веселье, — сказал Евгений. — Было сумасшедшее течение, мы плыли как по волнам.

Лидерами была пара Игоря и Алексея. Они собрали все «призы», которые им пригодились для похода — палатку, гамак, гитару и котелок.

На равнине парней уже встретила Ксения.

— Хочу посмотреть, как ребята будут выживать в таких условиях, — сказала Холостячка.

Андрей Рыбак собрал рюкзак Ксении и предложил его нести.

— По-моему, Андрей играл в показуху, — решил Андрей Шатырко.

Присутствие в лагере Ксении создало серьезное напряжение между соперниками. Успехи некоторых участников в отношениях с Мишиной вызвали у других сумасшедшую ревность и негодование.

Андрей Шатырко помог установить Ксении палатку.

- Наконец-то он проявил себя, как заботливый мужчина, — призналась Ксения.

Вечером, собравшись у костра, она пригласила на свидание Евгения — юриста и ресторатора.

— Хочу пригласить тебя на совместное занятие йогой, — сказала Ксения.

Андрей Шатырко тут же подарил Ксении коврик для медитации. Андрей Рыбак не переставал говорить, что чувствует себя в этом месте не комфортно.

— Меня успокаивает только присутствие Ксении, — заключил Андрей.

Утром Евгений приготовил Холостячке завтрак и Ксения оценила такую заботу.

— У меня происходит ежеминутное очарование, — сказала Ксения, предложив вместе помедитировать.

Холостячка решила провести занятие йогой на сапах — досках на воде.

— Тренировка на суше прошла очень хорошо, — сказал Евгений.

В это время в лагере парни делились впечатлениями о первой ночи.

— В этих условиях многие проявляются, — сказал Андрей Шатырко, намекая на Рыбака.

Ведущий проекта — Григорий Решетник привез материалы, из которых каждый участник мог сделать собственную зону отдыха.

Александр Эллерт решил соорудить качели, а Андрей Шатырко — подобие Бали.

В это время Ксения и Евгений провели медитацию на озере.

— Когда практикуете вместе — это другой путь отношений,— призналась Ксения. — Вспоминаю, и у меня просто мурашки по коже.

— Она реально соответствует многим моим принципам, — сказал Женя. — Мне очень комфортно с ней рядом.

— Я чувствовала, что, обнимая, Женя хотел меня поцеловать, — не скрывала Ксения. — Но я была не готова. У меня пока трезвый ум. Я бы хотела влюбиться в него, почувствовать «бабочек».

Когда пара вернулась в лагерь, Андрей Шатырко первым пригласил Ксению в свою зону отдыха.

— Я был романтичным и спокойным мужчиной, — сказал, обнимая ее, Андрей.

Затем Ксения попала в «зону» Андрея Рыбака — ресторан «У рыбака». Парень приготовил для Холостячки даже зону СПА.

— Я была в восторге, — призналась Ксения, попросив Андрея воздержаться от использования нецензурных слов.

— Если я еще раз их скажу, то ты можешь меня выгнать, — решил Рыбак.

Игорь пригласил Ксению полежать в гамаках.

— Может, Игорь себя еще больше проявит, — решила Холостячка. — Посмотрим.

Алексей пригласил Ксению «на дачу», украсив место большим количеством свечей.

— Я прошу тебя больше со мной общаться, — попросила Холостячка парня.

Свидание закончилось салютом в небе над озером.

— Это была просто магия, — восторгался Алексей.

Александр Эллерт устроил для Ксении свидание на качелях.

— Я ощущаю энергию между нами, — признала Ксения.

— Саша может встать между мной и Ксенией, — увидев Эллерта вместе с Холостячкой, решил Андрей Рыбак.

Ксения назвала лучшей зоной отдыха время, проведенное с Алексеем, и пригласила его на свидание.

Парень организовал для Холостячки полет на воздушном шаре.

— Я никогда не летала, — Ксения не скрывала слез. — Это было мое самое невероятное желание!

— Честно, я боюсь высоты, — признался парень. — Но для тебя — готов.

— Это самое лучшее свидание в моей жизни, — пришла в восторг Ксения.

— Я хочу дальше узнавать ее, — сказал Алексей. — Чувствую энергию любви.

Свидание продолжилось за ужином прямо посреди гор.

— Спасибо, что меня вдохновляешь, — Алексей смотрел на Ксению с восторгом.

По просьбе Холостячки, парень рассказал ей о своих недостатках — Алексей не любит проигрывать и моется в душе по 40 минут. Это показалось ей смешным.

В это время в лагере парням раздали удочки, чтобы они наловили рыбу на ужин. Саша Эллерт решил ловить раков и мидий, а Андрей Рыбак — улиток.

— Однозначно, у Алексея есть чувства ко мне, — решила Ксения после свидания. — Да, мне он нравится. Но передо мной все равно стоит большой выбор. Надо общаться и раскрываться друг перед другом.

— Когда-то придет время, когда я ее поцелую в губы, — заключил Алексей, прощаясь с Холостячкой.

— Когда летишь на воздушном шаре, ощущаешь невесомость и свободу, — поделился с «ФАКТАМИ» своим ощущением Алексей Тригубенко. -Мы с Ксюшей встречали рассвет с потрясающими видами! Но самым прекрасным в моменте было то, что она находилась рядом. Я рад, что мне удалось удивить Ксюшу и погрузить ее в сказку.

Вернувшись в лагерь, Ксению ждала презентация блюд, которые приготовили парни. Ее угостили ухой, ризотто, печеной картошкой и бутербродами со сгущенным молоком. В кулинарном сражении победил Андрей Шатырко и в качестве приза ему досталось свидание. Но в этот момент Александр воспользовался своим бонусом — пригласить Ксению на свидание в любой момент.

— Я забираю у тебя свидание, — сказал Саша, обращаясь к Шатырко.

— Это было разочарование в Саше,— сказал Андрей. — Но такие правила.

— Он даже не попытался отвоевать свидание,— недоумевала Ксения. — Меня это немного смутило.

— С каждой встречей, Ксю мне нравится все больше, —признался Саша.

— Я приму на этом свидании окончательное решение по поводу Саши,— решила Ксения.

Эллерт повез Холостячку в уникальный заповедник — Олешкивские пески. Паре предстояла гонка на квадроциклах.

Ксения была в восторге от поездки по пескам, а к вечеру, взяв рюкзак, пара отправилась на ночевку прямо в пустыне.

— Я поняла, что это была завязка к чему-то большему,— сказала Ксения.

— Что ты ко мне чувствуешь?— спросил Саша, нежно обнимая Холостячку.

— Большую симпатию, но мне кажется, она безответна, — неожиданно ответила Ксения. — Словно ты сам не понимаешь.

— Но я не пытался прятать свою симпатию,— сказал Саша. — Помни об этом.

— Обожаю, когда мужчина нежный, — призналась Ксения. — Наши отношения вышли на новый уровень.

Романтический вечер закончился первым поцелуем Холостячки на проекте.

— Все, остальные ребята могут теперь ехать по домам, — заявил Эллерт.

Парни в лагере нервничали, ожидая возвращения Эллерта и Ксении.

— Мне не хотелось, чтобы Ксюша целовалась с Сашей, — рассуждал Игорь.

— Мне даже страшно об этом думать, — решил Шатырко.

— Ксения — девушка одного поцелуя, — заключил Евгений.

Ксения, возвращаясь, нервничала, как отреагируют участники, узнав, что они с Эллертом провели ночь вместе.

— Это наша история с Сашей, — сказала Ксения. — Не хочу, чтобы кто-то о ней знал.

На вопрос парней о поцелуе, Эллерт сказал, что у них его не было. Больше всех ситуация расстроила друга Александра — Андрея Рыбака.

— Перед началом проекта мы решили, что отношения с Сашей и Ксенией не будут соприкасаться, — говорил Андрей. — Но мне кажется, Саша выбрал девушку.

Рыбак решил выяснить отношения с Эллертом.

— Наши отношения важны независимо от того, что тут происходит, — сказал Эллерт. — Я хочу, чтобы у нас все сложилось и с тобой, и с Ксюшей.

— В какой-то момент мне казалось, что у меня в жизни не так много настоящих друзей, — не мог сдержать слез Андрей. — Ты — один из них. Но получается, что женщина может все развалить! Я не хочу, чтобы так произошло.

— Мы дружим полтора года, и я тебе все рассказываю, — Эллерт утешал парня. — У нас настоящая дружба. Чтобы не случилось!

Церемония роз проходила у костра, где собрались все участники. Парни гадали, сколько роз вручит Холостячка на этот раз.

Первым получил розу Эллерт. Затем Алексей, Евгений и Андрей Рыбак. Нервничали Шатырко и Игорь.

Ксения пригласила на разговор Андрея Шатырко.

— Не понимаю, как ты мог спокойно отказаться от свидания со мной, — недоумевала Холостячка.

— Я просто сглупил, — не смог сдержать слез Андрей. — Но я хочу идти дальше и бороться за тебя.

Ксения решила поговорить и с Игорем.

— Ты никак не проявил себя на этой неделе, — сказала Ксения. — Такое впечатление, что ты пришел на конкурс, а не искать отношения. Но я готова дать тебе еще шанс.

Ксения вручила розу Игорю, а затем и Андрею Шатырко.

— Я чувствую, что наша история еще не закончена, — сказала она парню.

— Мне не хочется расставаться ни с кем из вас, — призналась Ксения и пригласила парней продолжить свидания в Карпатах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ведущий романтического реалити Григорий Решетник в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал, какие отношения у него сложились с Ксенией Мишиной, нашел ли общий язык с участниками проекта. А также поделился эмоциями накануне рождения в семье третьего ребенка.

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