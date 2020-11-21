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Шоу-бизнес

"Огненная "Madame X": Дита фон Тиз восхитила фанатов соблазнительной фигурой в кружевном белье

2:20 21 ноября 2020
Дита фон Тиз

Звезда шоу в стиле бурлеск Дита фон Тиз, стиль выступления которой, по мнению многих поклонников, копирует одна из популярных украинских звезд, решила в очередной раз порадовать фанатов новым снимком себя любимой в шикарном кружевном белье.

В подписи к снимку она указала, что попыталась одеться в стиле главной героини клипа Мадонны «MadameX», а цветовую гамму выбрала ярко-красную — «Flame Red».

Фото, на котором бывшая супруга Мэрилина Мэнсона позирует в красном сексуальном белье, поясе с подтяжками и черными чулками, а также красным бантом, привело в восторг поклонников, которые принялись немедленно писать о том, что в свои 47 она выглядит просто потрясающе, невероятно красива и просто королева, над которой время ни капельки не властно.

В течение суток после публикации пост набрал более 51 тысячи лайков и множество хвалебных комментариев.

«Love you Dita», «My favourite», «MAGNIFIQUE», «Queen», «Red lady», «You are a queen», «Absolutely stunning!!! how is it you never age!», «Love you dita!», «You look stunning», «Beautiful»,— пишу твосторженные фанаты.

Как известно, родившаяся 28 сентября 1972 года в Рочестере Дита фон Тиз часто появляется в списках «Лучших одетых знаменитостей», является частой гостьей на показах мод и радует своих многочисленных поклонников в социальных сетях, особенно после введения во многих странах мира локдаунов и связанных с ними ограничений.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по пути Диты идут и многие молоденькие звездочки, понимающие, что популяность в Сети принесет им немалые дивиденды в реальной жизни и на большой сцене.

Фото: instagram.com/ditavonteese

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