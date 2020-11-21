Скандал на церемонии прощания с Виктюком: обезумевшие фанатки облизывали гроб с его телом

В пятницу, 20 ноября, в Москве проводили в последний путь легендарного режиссера Романа Виктюка. Церемония прощания проходила, как и планировалось, в театре, который носит его имя.

Поклонники творчества Виктюка стали собираться за час до начала траурных мероприятий, пишет «Собеседник».

Присутствующие не могли сдержать слез, слушая речи звезд, появившихся на прощании. Сергей Маковецкий, Ирина Апексимова и другие пришли проститься с гениальным режиссером. Многие артисты читали со сцены стихи, рассказывали интересные истории.

Но вот простые поклонники режиссёра устроили нечто невообразимое. Когда их подпустили к роскошному стеклянному гробу, в котором похоронят Романа Григорьевича, фанаты стали целовать гроб «едва ли не взасос», не испугавшись даже информации о том, что он болел коронавирусом.

Одни целовали гроб Виктюка, другие вставали перед ним на колени.

«Зачем облизываете гроб?» — сделали присутствующие замечание одной девушке, но та, кажется, его и не услышала.

А в ответ на сравнение происходящего с «настоящей вакханалией» начали говорить, что, дескать, Роман Григорьевич был бы рад, так как «любил все яркое, на грани».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине церемония прощания с режиссером состоится во Львове в понедельник, 23 ноября, в Первом театре. Затем в 12:00 пройдет общественная панихида. В 13:30 гроб перенесут из театра в Церковь святого Андрея. В 15:00 пройдут похороны на Лычаковском кладбище

Фото: sobesednik.ru

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