Жил на две семьи: Валерий Меладзе впервые рассказал, как решился уйти к Альбине Джанабаевой

В отличие от «примерного семьянина» Константина Меладзе, который был не единожды женат, но ничего не скрывал от публики, его родной брат Валерий долгое время жил двойной жизнью, разрываясь между двумя семьями.

Впервые он признал это только на днях в интервью для одного из YouTube-каналов, пишет «Стархит».

Несмотря на то, что брак Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой длится шесть лет, связь между ними, по словам мужчины, продолжается более… 16 лет.

«С момента, как Дмитрий Костюк вместе с Костей, моим братом, стали мыслить о названии этой группы („ВИА Гра“), и вообще о создании такой команды, до момента, когда туда пришла Альбина, произошли некоторые события. Дима, надо сказать, сыграл большую роль в продюсировании группы. Но сначала Альбина пришла работать ко мне в группу на бэк-вокал. Вот тогда у нас случился роман», — разоткровенничался Валерий.

По его словам, память буквально блокирует все плохое, что произошло в то время.

«Да, я поменял жизнь, когда вот этот переход происходил. Но этот немалый срок, он как будто в забытьи: я не могу его даже как-то полноценно вспомнить! Сам переход для меня был очень болезненным. И болезненным для всех участников: и для первой жены, и для дочек моих, и для Альбины», — говорит исполнитель.

По словам Валерия, напряжение ощущал даже его старший сын Константин, который тогда был совсем ребенком. Но по ряду причин расставание с первой женой затягивалось.

«Все равно к этому все шло, но какие-то важные решения, ключевые, все равно нужно было принимать именно мне…» — вспоминает Меладзе.

Много лет Меладзе удавалось скрывать от жены Ирины связь с Альбиной и рождение сына Кости в 2004 году… Лишь со временем женщина поняла, что супруг ее предал.

«Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва в 2012 году. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени. Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева. Новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее есть сын от Валеры», — делилась как-то бывшая жена певца.

Валерий уверяет: несмотря на развод, ему удалось сохранить хорошие отношения со старшими наследницами. Сегодня он проводит с ними много времени, предпочитая не вспоминать обиды прошлого.

«Я безумно их люблю, и они меня очень любят. Конечно, какой-то след в их сознании и в их жизни, я знаю точно, остался. И может быть, на всю жизнь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ровно год назад Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева представили первую совместную песню.

Фото: ru.hellomagazine.com

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