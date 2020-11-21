У Ирены Карпы хакеры украли страницу в Instagram

Известная писательница Ирена Карпа лишилась страницы в Instagram, развитию и продвижению которой посвятила несколько лет. Писательница подозревает хакеров: они неизвестным образом получили администраторские права на страницу, тут же переименовали профиль, удалили фото и публикации Ирены, заменив их собственными постами.

По словам Карпы, ее страницу в Instagram читали 30 тысяч подписчиков. Поэтому писательнице не подходит вариант с заведением нового аккаунта — необходимо каким-то образом восстановить прежнюю площадку для общения. Сейчас Instagram-страница Карпы выглядит так.

Напомним, недавно по такой же схеме страницы в Instagram лишилась Снежана Бабкина. Блогер пожаловалась, что кроме морального ущерба пострадала еще и материально: Снежана зарабатывала на рекламе в соцсетях.

Фото IrenaKarpa/Facebook

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