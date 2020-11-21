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Шоу-бизнес

"Властелин песков" Яма повеселил сеть "патриотичным" фото из Эмиратов

10:47 21 ноября 2020
влад яма

Танцор и хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал в Instagram фото с недавней поездки в Дубай. Судя по геолокации, снимки были сделаны в дубайской пустыне Сейх-аль-Салам возле оазиса Аль-Кудра. «Властелин песков», — подписал фото автор.

Подписчики Ямы обратили внимание, что фото получилось очень «патриотичным»: на фоне оттенков украинского флага.

Другие комментаторы сравнили Влада с персонажем восточных сказок.

А еще некоторым показалось, что Яма и в пустыне не сможет отказаться от танцев.

Фото vladyama_official/Instagram

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