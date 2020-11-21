Звезды "Танців з зірками" трогательно поздравили своих малышей-именинников

Известная украинская балерина и судья популярного ТВ-шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар празднует сегодня день рождения дочери Анастасии. Фото девочки она показала в своем Instagram, трогательно назвав ее своим «Аленьким цветочком».

«Мой любимый цветочек Аленький! Пусть тебя вечно кружит любовь! Пусть все твои мечты сбываются, а их поток никогда не останавливается! Лети по этой жизни, как ракета, стремительно, ярко и всегда только вверх! Пусть все звезды зажигаются на твоем пути!», — пожелала счастливая мама.

Не прошел мимо важного дня рождения и отец Насти — Александр Стоянов. Он написал собственный пост, среди прочего пожелав ей «заботливого, любящего и верного человека рядом», и отметив, что это должно произойти только минимум через 15 лет.

Подписчики пожелали имениннице крепкого здоровья, и чтобы все мечты исполнились, а Екатерине и Александру — оставаться не только быть родителями, но и друзьями для своей малышки.

Как оказалось, 21 ноября отмечает свой пятый день рождения и сын полуфиналистки 10-го сезона танцевального шоу Юлии Саниной Даня.

«В тебе столько любви и нежности, столько характера и юмора. Я мечтала о тебе таком, мой сын», — написала она в Instagram, показав и свое «беременное» семейное фото.

Кстати, полуфинал нового сезона «Танці з зірками» станет настоящим подарком для поклонников Олега Винника — он вернется в шоу в качестве хозяина балкона. Компанию ему составит главный ТВ-ревизор Ольга Фреймут.

Напомним, ранее Вера Брежнева показала 19-летнюю дочь в откровенном клипе.

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