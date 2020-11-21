73-летний Алибасов снова собирается под венец и готовится стать отцом

73-летний продюсер Бари Алибасов, который в 2019 году едва не погиб после отравления «Кротом», собрался жениться на 31-летней любовнице и утверждает, что скоро снова станет отцом. По его словам, Виктория беременна.

«Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо! За то, что появилась в моей жизни!», — написал он в Instagram 21 ноября.

За несколько дней до этого Алибасов похвастался талантами своей избранницы.

Единственный сын шоумена уже нанял адвоката Александра Бенхина и частного детектива Эрнеста Асланяна, подозревая женщину в корыстных намерениях.

По данным Бенхина, 9 декабря будет расторгнут брак с Алибасова с Лидией Федосеевой-Шукшиной, а в январе Алибасов-старший планирует бракосочетание со своей новой избранницей.

«Бари-младший не одобряет эти отношения отца и нанял меня, чтобы я провел адвокатское расследование, и выяснил, кто такая на самом деле „невеста“ его отца. Мы с Эрнестом сейчас активно этим занимаемся», — сказал он в комментарии «СтарХиту».

Юрист также отметил, что его клиент считает — в последнее время Бари Каримович не совсем отдает отчет своим действиям.

Напомним, летом стало известно, что продюссер проходил лечение в психиатрической клинике.

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