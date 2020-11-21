Жену Остапчука попытались "развести на деньги" после ДТП: Кристина Горняк рассказала, как это было
Новая супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая в середине октября познакомилась с его детьми от первого брака, попала в ДТП и едва не стала жертвой мошенника — водитель старого авто Lada обвинил женщину в том, что она разбила ему бампер.
Кристина же была за рулем подаренном Остапчуком Range Rover.
Историю неудавшегося «развода» она рассказала в «сториз» своего Instagram, подчеркнув, что бампер Lada был поврежден уже давно.
Напомним, ради Кристины Остапчук стал еще и композитором.115
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