Жену Остапчука попытались "развести на деньги" после ДТП: Кристина Горняк рассказала, как это было

Новая супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая в середине октября познакомилась с его детьми от первого брака, попала в ДТП и едва не стала жертвой мошенника — водитель старого авто Lada обвинил женщину в том, что она разбила ему бампер.

Кристина же была за рулем подаренном Остапчуком Range Rover.

Историю неудавшегося «развода» она рассказала в «сториз» своего Instagram, подчеркнув, что бампер Lada был поврежден уже давно.

Напомним, ради Кристины Остапчук стал еще и композитором.

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