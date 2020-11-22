В команде Софии Ротару случилась ссора из-за «российской сенсационной новости»

Сын Софии Ротару Руслан резко отреагировал на откровения концертного директора матери Сергея Лаврова о «карантинных» финансовых проблемах матери.

В своем Instagram он заявил, что Лавров был лишь концертным директором и уполномочен представлять официальные интересы певицы.

«Мы давно знакомы и связаны лишь единичными совместными проектами», — расставил он все точки над і, посоветовав Лаврову опровергнуть сплетни, которые СМИ распространяют от его имени.

Сам же Лавров недоумевает, отчего его слова о малой концертной занятости певицы СМИ восприняли, как сенсацию.

«Давайте так, а у кого корпоративы есть? Я дал общий комментарий, об отсутствии работы и новогодних корпоративов. у всех артистов. На вопрос о Софии Михайловне ответил — так же, как и у всех! И понеслась… Столько вылилось г@на в сторону Ротару из СМИ от моего имени. будто бы я озвучил, что Ротару «голодает» без работы в России… и других «новостей», — написал он в сети, отметив, что его с Ротару связывают 16 лет сотрудничества, из них около десяти лет эксклюзива по кассовым концертам в России.

«Я считаю, это подарок судьбы. И какие бы „черные кошки“ между нами не пробегали, мое отношение к ней не поменяется. Легенда, неповторимая, недосягаемая планета по имени София», — признался Лавров.

Напомним, Руслан Евдокименко постоянно защищает мать от нападок недоброжелателей.

Фото Instagram Сергея Лаврова

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