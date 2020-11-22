Шоу «Привет, Андрей» сделало больно певцу Павлу Зиброву

Украинский певец Павло Зибров, недавно ставший героем комикса, упрекнул украинские телеканалы в игнорировании… украинских песен, на которых выросло не одно поколение соотечественников.

Более того, певец отметил, что в Украине мало «профильных» музыкальных программ.

«Почему на наших телеканалах нет ни одной программы, посвященной антологии украинской песни, певцам, композиторам и поэтам, празднующим свои юбилеи просто в дружеской компании?», — задался знаменитый «усач» в своем Facebook.

Примечательно, что поводом для возмущения Зиброва стала программа российского телеканала «Привет, Андрей», ведущим которой является одиозный Андрей Малахов.

21 ноября в эфире программы появился заслуженный артист России Ярослав Евдокимов, который впервые показал свою супругу Ирину и спел несколько украинских песен — «Два кольори», «Несе Галя воду», «Червона рута» и др. Ему подпевала вся студия.

Напомним, в ночь на 17 ноября Андрей Малахов, как утверждают инсайдеры, не спал, так как в съемочных павильонах встречал желанную гостью Анастасию Заворотнюк.

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