«Я именно такая»: кума Порошенко предстала во всей красе

Известная украинская певица, бывший министр культуры Украны Оксана Билозир опубликовала в Facebook свое новое фото.

«Как вам? Да! Я именно такая, если кто-то сомневался :)))» — написала она.

Отметим, что Билозир является народной артисткой Украины (1994). Она была также народным депутатом Украины IV, V, VI, VIII созывов. Также она приходится кумой пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Поклонники певицы живо обсуждают новое фото в комментариях.

«Госпожа Оксана! Вы как всегда Красивая и Волшебная!» — написал один из пользователей.

«Очаровательная и неповторимая, моя любимая певица еще с юных лет!!!» — добавила одна из поклонниц певицы.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Оксана Билозир рассказала, за что ее хотели отравить.

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