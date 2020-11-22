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Экс-возлюбленный Заворотнюк развеял интригу с появлением у Малахова

14:29 22 ноября 2020
Сергей Жигунов с Анастасией Заворотнюк

Артист, режиссер и продюсер Сергей Жигунов опровегает информацию об участии в совместной съемке программы Андрея Малахова с Анастасией Заворотнюк, которую растиражировал портал popcake.ru.

По его словам в комментарии РИА ФАН, он уже направил претензии изданию по поводу клеветы, связанной с упоминанием его имени в статье об Армене Джигарханяне.

В своем Instagram Жигунов отреагировал на это так: «Обзор прессы перестаёт быть томным. До какой же степени оскотинились журналисты.»

И вот после этого на портале появились новости о Заворотнюк, подчеркивает продюсер.

Отвечая же на вопрос, встречался ли он в последнее время с Анастасией Заворотнюк, Жигунов назвал такие сообщения «смешными».

В начале ноября близкая подруга Заворотнюк, актриса Анна Калашникова, подтвердила некоторое улучшение состояния Анастасии Заворотнюк. По ее словам, женщина может гулять и разговаривать, но, конечно, внешность звезды изменилась, да и о полном выздоровлении говорить пока рано.

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Экс-возлюбленный Заворотнюк развеял интригу с появлением у Малахова

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