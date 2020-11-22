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Шоу-бизнес

Ксения Попова из «ВИА Гры» разволновалась на вопросе о кастинге у Меладзе

15:25 22 ноября 2020
Ксения Попова

Новая участница «ВИА Гры» Ксения Попова, понравившаяся многим не только яркой внешностью, но и стилем поведения, рассказала Кате Осадчей в программе «Світське життя», как проходил кастинг в группу.

По словам Ксении, она услышала о наборе в мае месяце и сразу же отправила свое видео. Девушка была уверена, что ей ответят. Будущей актрисе позвонил сам Константин Меладзе.

«Мы просто поговорили. Я ему спела. Он на меня посмотрел, сделал несколько фото», — так Ксения ответила на вопрос, как проходил кастинг.

«Я пела, но я ему пела. Я понравилась ему как певица», — уточнила Попова.

Она также рассказала, что работая в развлекательной сфере, выучила весь репертуар «ВИА Гры» и идя на кастинг знала все песни.

Напомним, премьера нового состава «ВИА Гры» состоялась 6 ноября в эфире шоу «Вечерний Ургант». Девушки представили песню под названием «Рикошет»

Фото: instagram.com/xseniyapopova

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