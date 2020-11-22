Дочь Заворотнюк проговорилась о планах матери

О возможном визите Анастасии Заворотнюк в павильон киностудии имени Горького на съемки программы Андрея Малахова высказалась дочь актрисы Анна.

Девушка жестко ответила на вопрос своих подписчиков.

«Нет, конечно. Не верьте всем этим газетенкам. Мы также придерживаемся позиции «без комментариев», — написала Анна в Stories на своей странице в Instagram.

Напомним, ряд российских информационных ресурсов опубликовал новость, что в ночь на 17 ноября российский телеведущий Андрей Малахов встречал в съемочном павильоне «прекрасную няню». Визит якобы держался в строжайшей тайне даже от сотрудников программы.

Как известно, Анастасия Заворотнюк почти два года борется с раком мозга. Сейчас она живет в загородном доме в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. И все это время рядом с тяжелобольной актрисой находится ее семья. По словам близкой подруги Заворотнюк Анны Калашниковой, Анастасия теперь может гулять и разговаривать, но прогулки только в пределах участка вокруг дома. Ее внешность сильно изменилась. О полном выздоровлении речь пока не идет.

Фото anna_zavorotnyuk/Instagram

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