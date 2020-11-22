Певец Виктор Павлик поздравил покойного сына

Украинский певец Виктор Павлик поздравил своих сыновей с днем сыновей, который отмечается 22 ноября.

«Дорогие мои сыночки и наверняка что внуки тоже)), сегодня день сына, я искренне искренне вас поздравляю и очень сильно вас люблю!» — написал он в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», 7 августа младший сын Виктора Павлика, 21-летний Павел ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти парня сообщила его мама Лариса Созаева.

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