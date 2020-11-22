Дочь Заворотнюк попала в забавную историю с Ди Каприо

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал в соцсети, как однажды в Нью-Йорке встретила своего любимого актера Леонардо Ди Каприо. Эту историю девушка назвала забавной.

Анна призналась, что из российских артистов ей нравится Константин Хабенский, а из звезд Голливуда — Киану Ривз, Мэтью Макконехи, Кристиан Бейл, Бред Питт, Джонни Депп, Райан Гослинг, Ричард Гир.

Анна Заворотнюк долго жила в США, там она начала ходить в школу. Затем родители перевели ее в английскую частную школу. После окончания учебы девушка вернулась в Россию. Она поступила в Высшую школу современных социальных наук МГУ, но вскоре была отчислена за прогулы. Позже Анна нашла свое призвание в продюсировании, получив диплом американского университета. Снималась в нескольких телевизионных проектах.

Микроблог Анны пестрит фотографиями из разных уголков планеты. Девушка любит проводить время в тропических странах. Бывает Анна и в Голливуде, рядом с которым прошли ее детские годы.

Напомним, ранее Анна жестко ответила на вопрос о планах своей звездной мамы приехать на съемки передачи Андрея Малахова.

Фото anna_zavorotnyuk/Instagram

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